Джонсон закликав почати процес залучення України в НАТО

Експрем'єр Британії наголосив, що Путін розвіяв доводи проти членства України в Альянсі.

Колишній британський прем’єр-міністр Борис Джонсон закликав західні країни відмовитися від двоякої позиції щодо членства України в НАТО і негайно почати процес залучення Києва в Альянс.

Про це він заявив в інтерв'ю Washington Post, передає "Голос Америки".

Джонсон визнав суперечливість багаторічних заяв західних лідерів, які з одного боку казали що дотримувалися принципу "відкритих дверей" НАТО і визнавали право України на вступ в організацію, але насправді задовольняли вимоги Росії, яка заперечує права українців.

"Результатом стала найгірша війна у Європі за 80 років. Російський президент Путін зруйнував безліч життів, надій і мрій. Він також знищив найменші підстави співчувати йому, чи потурати його параної. Разом з цим він розвіяв доводи проти членства України в НАТО", – наголосив Джонсон.

Раніше колишній дежсекретар США, 99-річний Генрі Кіссінджер, також визнав, що війна Путіна змінила і його думку.

"До війни я виступав проти членства України в НАТО, бо я побоювався, що воно розпочало б саме той процес, який ми бачимо зараз. А тепер, коли той процес досяг цього рівня, ідея нейтральної України в даних умовах більше не має сенсу", – сказав Кіссінджер у доповіді на Світовому економічного форуму у Давосі.

Чітко про роль НАТО як стримувача агресора заявляє і Санна Марін – прем’єр-міністерка Фінляндії, яка разом зі Швецією почала процес вступу в Альянс під впливом російської війни проти України.

"Я впевнена. Якби Україна вже була членом НАТО, то зараз війни в Україні не було б", – сказала вона, пояснивши, що вважає одним з НАТО гарантів дотримання міжнародних законів, які захищають менші країни від агресивних більших держав.

"Аргументи, що Україна не готова до членства в НАТО, випарувалися", – зазначив старший співробітник Естонського інституту закордонної політики і позаштатний співробітник британського Королівського інституту міжнародних відносин Джеймс Шерр.

Джонсон також зізнався, що він і сам тривалий час вважав, що членство України в НАТО неможливе, але додав, що "від логіки сховатися неможливо".

Нагадаємо, Україна підписала заяву на вступ до НАТО в пришвидшеному порядку 30 вересня минулого року. Для членства України в Альянсі рішення мають одностайно ухвалити всі країни – члени НАТО.