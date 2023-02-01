США звинуватили Росію у недотриманні зобовʼязань, взятих відповідно до Нового договору щодо скорочення стратегічних озброєнь – єдиного документу, що обмежує два найбільших світових ядерних потенціали. Державний департамент заявив, що Росія відмовляється сприяти проведенню інспекцій на своїй території, як того вимагає договір, але наполягав на тому, що Сполучені Штати залишаються відданими відновленню дотримання угоди, йдеться у матеріалі Washington Post.

"Все, що має зробити Росія, – це дозволити інспекційну діяльність на своїй території, як вона це робила роками у межах Нового договору, і зустрітися на сесії Двосторонньої консультативної комісії", – йдеться в заяві відомства у вівторок. "Ніщо не заважає російським інспекторам їздити до Сполучених Штатів і проводити перевірки".

Звинувачення в недотриманні домовленостей пролунали після того як президент РФ та інші представники Кремля озвучували ядерні погрози.

Припинення Нового договору означало б майже повний крах архітектури нерозповсюдження ядерної зброї, яку Сполучені Штати та Радянський Союз, а потім Росія, побудували в 1980-х і 1990-х роках. На початку правління адміністрації Байдена Сполучені Штати погодилися з Росією продовжити договір на п’ять років, або до лютого 2026 року. Але відносини між двома державами різко погіршилися після повномасштабного вторгнення в Україну.

Договір був підписаний у 2010 між тодішніми президентами Бараком Обамою та Дмитром Медведєвим. До слова, саме Медведєв тепер систематично виступає з ядерними істериками, погрожуючи озброєнням такого типу у відповідь на надання зброї Україні та розширення НАТО.