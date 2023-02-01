З 1 лютого зміниться порядок нарахування грошового забезпечення українським військовим
З 1 лютого зміниться порядок нарахування грошового забезпечення українським військовим
Експосадовець ГПУ Дмитро Сус отримав 9 років тюрми з конфіскацією майна (оновлено)
Експосадовець ГПУ Дмитро Сус отримав 9 років тюрми з конфіскацією майна (оновлено)
Заборона на виїзд депутаткам і чиновницям: pro et contra
Заборона на виїзд депутаткам і чиновницям: pro et contra
Уряд скасував доплату в 30 тисяч грн на період війни військовим прокурорам та співробітникам Служби судової охорони
Уряд скасував доплату в 30 тисяч грн на період війни військовим прокурорам та співробітникам Служби судової охорони
Головою Дніпропетровської ОВА може стати заступник Резніченка, – джерела
Головою Дніпропетровської ОВА може стати заступник Резніченка, – джерела
Австрія та Угорщина домовилися не постачати зброю в Україну
Австрія та Угорщина домовилися не постачати зброю в Україну
Маємо зробити все, щоб до літа Крим повернувся додому, – Буданов
Маємо зробити все, щоб до літа Крим повернувся додому, – Буданов
Євгенія Закревська: "Як жінці мені на фронті не вистачає снарядів"
Євгенія Закревська: "Як жінці мені на фронті не вистачає снарядів"
ГоловнаСуспільствоВійна

Байден планує поговорити із Зеленським після відмови дати Україні винищувачі

Деталі наразі невідомі.

Байден планує поговорити із Зеленським після відмови дати Україні винищувачі
Фото: ЕРА/UPG

Президент США Джо Байден планує поговорити зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським після того як відмовив дати Україні винищувачі F-16.

Про це пише Politico.

“По дорозі до Нью-Йорка на захід, присвячений законам про внутрішню інфраструктуру, які він підписав наприкінці 2021 року, журналісти запитали Байдена, чи спілкувався він нещодавно з президентом України Володимиром Зеленським і що він скаже йому про запити щодо подальшої військової допомоги у війні проти Росії”, – зазначає видання. 

Байден відповів, що буде говорити із Зеленським, не уточнюючи деталі.

Нагадаємо, 30 січня президент США Джо Байден сказав, що його країна не надасть Україні винищувачі F-16.

Координатор Ради національної безпеки Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі захистив рішення адміністрації президента щодо літаків, натомість вказавши на допомогу, яку США надають, включно з танками Abrams.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також