Байден планує поговорити із Зеленським після відмови дати Україні винищувачі

Президент США Джо Байден планує поговорити зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським після того як відмовив дати Україні винищувачі F-16.

Про це пише Politico.

“По дорозі до Нью-Йорка на захід, присвячений законам про внутрішню інфраструктуру, які він підписав наприкінці 2021 року, журналісти запитали Байдена, чи спілкувався він нещодавно з президентом України Володимиром Зеленським і що він скаже йому про запити щодо подальшої військової допомоги у війні проти Росії”, – зазначає видання.

Байден відповів, що буде говорити із Зеленським, не уточнюючи деталі.

Нагадаємо, 30 січня президент США Джо Байден сказав, що його країна не надасть Україні винищувачі F-16.

Координатор Ради національної безпеки Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі захистив рішення адміністрації президента щодо літаків, натомість вказавши на допомогу, яку США надають, включно з танками Abrams.