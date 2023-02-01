Расмуссен пояснив, як НАТО помагатиме Україні у разі затвердження Київського безпекового договору

Договір може допомогти уникнути суперечок навколо питання щодо порядку та термінів вступу України в Альянс.

Київський безпековий договір може допомогти союзникам по НАТО під час наступного саміту у Вільнюсі уникнути суперечок навколо питання щодо порядку та термінів вступу України в Альянс.

Про це наголосив один з керівників проєкту, колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен під час засідання профільного комітету Європарламенту, пише Укрінформ.

“Є союзники, які рішуче виступають за це, є скептики, і ті, хто на 100% проти, принаймні на цей час. Аби уникнути цього розбрату, ми маємо представити Київський безпековий договір, який де факто відображує те, що ми вже робимо для України, але на довшу, стратегічну перспективу”, – заявив Расмуссен.

Так, Київський безпековий договір заснований на принципі, що суверенітет України залежить, перш за все, від її спроможності боронити себе. Ця формула передбачає, що Україна зможе захистити себе сама, і для цього вона має збудувати потужні Збройні Сили, здатні перемагати та стримувати росію на полі бою.

“Це можливо лише в результати стабільних зобов’язань, розрахованих на десятиліття, від союзників України”, – сказав колишній керівник Альянсу.

Він окреслив чотири головні напрямки, на яких союзники по НАТО допомагатимуть Україні, якщо Київський безпековий договір буде затверджений.

Перший стосується надання Україні військової допомоги без жодних обмежень щодо обсягів – достатньо потужної, аби наша країна могла вистояти проти будь-якої російської атаки у майбутньому.

Другий напрямок – посилення обміну розвідувальною інформацією між Україною та її союзниками.

Третій – запровадження інтенсивної тренувальної місії під прапорами ЄС і НАТО

Четвертий напрямок – розвиток потужної та сучасної оборонної промисловості в Україні, щоб вона могла самотужки виробляти необхідне озброєння.

“Київський безпековий договір не має на меті замінити статтю 5 Вашингтонського договору. Натомість він пропонує підвищити здатність України до самооборони, щоб гарантувати мир. Договір також дозволить уникнути помилок минулого, наприклад негативних безпекових гарантій Будапештського меморандуму, які внаслідок дій Росії виявилися мінімальними. Цей документ пропонує протилежне – він передбачає позитивні безпекові гарантії, практичну та матеріальну підтримку України для забезпечення самооборони. путін мусить зрозуміти, що демократичний світ не полишить своїх зобов’язань перед Україною”, – додав Расмуссен.

Він звернувся до депутатів Європарламенту з проханням підтримати Київський безпековий договір та пояснити його суть урядам своїх країн.

Нагадаємо, ще торік у травні керівник Офісу президента України Андрій Єрмак оголосив про створення міжнародної консультативної групи, яка розроблятиме пропозиції щодо гарантій безпеки для України. Цю групу він очолює спільно з колишнім генеральним секретарем НАТО Андерсом Фог Расмуссеном.

Єрмак та Фог Расмуссен презентували рекомендації щодо безпекових гарантій для України у вересні.