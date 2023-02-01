Історик Тімоті Снайдер нагадав про вбитих росіянами українських спортсменів

Снайдер, схоже, не вважає доречною участь росіян у Олімпійських іграх в Парижі.

В той час як МОК чекає на спортсменів на Олімпійських іграх у Парижі, Росія вбиває українських спортсменів.

Про це написав американський історик Тімоті Снайдер.

“Український десятиборець Володимир Андрощук не представлятиме свою країну на Олімпіаді в Парижі через те, що його щойно вбили російські збройні сили. В інших новинах МОК повідомляє, що російських спортсменів чекають у Парижі”, - написав історик.

Ukrainian decathlete Volodymyr Androshchuk will not be representing his country at the Paris Olympics because he was just killed by the Russian armed forces. In other news, the IOC announces that Russian athletes are welcome in Paris. — Timothy Snyder (@TimothyDSnyder) February 1, 2023

Нагадаємо, у Міжнародному олімпійському комітеті пообіцяли дотримуватимуться санкцій проти російських та білоруських спортсменів. Йдеться про санкції, що були затверджені у грудні 2022 року.

Раніше Міжнародний олімпійський комітет відкинув звинувачення з боку українських офіційних осіб у розпалюванні війни.