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Історик Тімоті Снайдер нагадав про вбитих росіянами українських спортсменів

Снайдер, схоже, не вважає доречною участь росіян у Олімпійських іграх в Парижі.

Історик Тімоті Снайдер нагадав про вбитих росіянами українських спортсменів
Фото: Facebook Тімоті Снайдера

В той час як МОК чекає на спортсменів на Олімпійських іграх у Парижі, Росія вбиває українських спортсменів

Про це написав американський історик Тімоті Снайдер.

“Український десятиборець Володимир Андрощук не представлятиме свою країну на Олімпіаді в Парижі через те, що його щойно вбили російські збройні сили. В інших новинах МОК повідомляє, що російських спортсменів чекають у Парижі”, - написав історик.

Нагадаємо, у Міжнародному олімпійському комітеті пообіцяли дотримуватимуться санкцій проти російських та білоруських спортсменів. Йдеться про санкції, що були затверджені у грудні 2022 року. 

Раніше Міжнародний олімпійський комітет відкинув звинувачення з боку українських офіційних осіб у розпалюванні війни.

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