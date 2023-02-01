Росіяни не можуть знайти людей до "адміністрації" Херсонщини, - ЦНС

Російські окупанти не можуть знайти працівників до нової "адміністрації" Херсонщини, яку перенесли на лівий берег Дніпра.

Про це повідомляє пресслужба Центру національного спротиву.

"Росіяни не можуть знайти персонал для роботи у своїй окупаційній адміністрації (на Херсонщині - ред.). Тому фактично "адміністрація" продовжує працювати в попередньому режимі, де є Сальдо (ватажок окупантів регіону - ред.), який імітує діяльність, та є вказівки Москви, які виконують її ставленики", - йдеться у повідомленні.

ЦНС наголошує, що окупанти створили на тимчасово окупованому лівому березі Херсонщини "цивільну адміністрацію" замість "військово-цивільної", щоб забезпечити ілюзію повернення до мирного життя. При цьому в регіоні досі діє "військовий стан".

Нагадаємо, що російські окупанти облаштували катівню в будівлі колишнього Горностаївського райвідділу УМВС на Херсонщині.