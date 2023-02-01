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Австрія передасть Україні 5 млн євро на енергооб'єкти

Найближчими тижнями буде направлена нова партія гуманітарної допомоги.

Австрія передасть Україні 5 млн євро на енергооб'єкти
Фото: Українське право

Міністерство енергетики, інновацій та технологій Австрії передасть Україні 5 млн євро для відновлення трансформаторних підстанцій.

Про це на пресконференції з президентом Володимиром Зеленським в Києві повідомив президент Австрії Александр Ван дер Беллен, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Наше міністерство передасть 5 млн євро для відновлення трансформаторних підстанцій в Україні", - заявив Ван дер Беллен. 

Він також заявив, що Австрія наразі розглядає можливості підтримки української економіки та участі у відновленні країни. За словами австрійського президента, найближчими тижнями в Україну буде направлена нова партія гуманітарної допомоги.

Нагадаємо, що у середу, 1 лютого, до Києва приїхав президент Австрії Александер Ван дер Беллен.

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