Австрія передасть Україні 5 млн євро на енергооб'єкти

Міністерство енергетики, інновацій та технологій Австрії передасть Україні 5 млн євро для відновлення трансформаторних підстанцій.

Про це на пресконференції з президентом Володимиром Зеленським в Києві повідомив президент Австрії Александр Ван дер Беллен, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Наше міністерство передасть 5 млн євро для відновлення трансформаторних підстанцій в Україні", - заявив Ван дер Беллен.

Він також заявив, що Австрія наразі розглядає можливості підтримки української економіки та участі у відновленні країни. За словами австрійського президента, найближчими тижнями в Україну буде направлена нова партія гуманітарної допомоги.

Нагадаємо, що у середу, 1 лютого, до Києва приїхав президент Австрії Александер Ван дер Беллен.