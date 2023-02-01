Голова Житомирської ОВА попередив про шахраїв, які від його імені збирають кошти начебто для бійців

Керівник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко попередив жителів регіону про шахраїв, які від його імені збирають кошти начебто для українських військових.

Як ідеться в повідомленні Бунечка в телеграмі, адміністрація такі збори коштів не проводить.

"...Увесь бізнес, благодійники та волонтери Житомирщини знають, що Житомирська обласна військова адміністрація не проводить збір коштів ані від імені начальника ОВА, ані його заступників, чи інших співробітників. Наш Гуманітарний штаб отримує допомогу та розподіляє її тим, кому вона перед усім потрібна", - зазначив Бунечко.

Керівник ОВА закликав жителів краю в разі отримання таких повідомлень не поширювати їх серед рідних і знайомих та не перераховувати кошти.

Фото: Telegram/Віталій Бунечко

"Пам’ятайте, що всі подібні повідомлення є провокацією і злочином, тож у разі отримання нових "закликів" про допомогу від зловмисників, негайно звертайтесь до правоохоронних органів!", - наголосив Бунечко.

Нагадаємо, схожий інцидент із Житомирською ОВА трапився у листопаді. Тоді зловмисники розсилали фейкові листи з оголошенням про збір коштів "на благодійність" від імені обласної адміністрації.

Раніше голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім попередив, що шахраї здійснюють дзвінки нібито від його імені і просять про "допомогу".