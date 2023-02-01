Вручення підозри у справі про закупку неякісних бронежилетів на понад 100 млн грн

Офіс генпрокурора повідомив про підозру ексзаступнику директора департаменту державних закупівель Міноборони Богдану Хмельницькому, ексзаступнику міністра оборони В'ячеславу Шаповалову та колишньому заступнику держпідприємства "Промоборонекспорт" Володимиру Терещенку.

Про це повідомляє “Українська правда” із посиланням на джерела в правоохоронних органах.

За даними джерел, Хмельницькому оголошено підозру за фактом розтрати ним державних коштів на суму 107 796 050 грн та щодо забезпечення підрозділів Збройних сил неякісними бронежилетами у кількості 5700 шт.

Підозру Шаповалову оголошено за незаконні дії, внаслідок яких окремі підрозділи Збройних сил не були укомплектовані засобами індивідуального захисту на суму понад 1 млрд грн.

Підозру Терещенку, який наразі є заступником начальника управління координації зовнішньоекономічної діяльності МО, оголошено за фактом заволодіння ним шляхом зловживань та службових підроблень державними коштами в розмірі 1 340 000 доларів.

Офіційної інформації від правоохоронців ще не надходило.

ОНОВЛЕНО. Пізніше в СБУ повідомили, що викрили ексначальника департаменту Міноборони на розтраті понад 100 млн грн державних коштів.

“Співробітники СБУ викрили колишнього очільника Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України на розтраті державних коштів. За матеріалами слідства, цей посадовець закупив для ЗСУ майже 3 тис. бронежилетів на понад 100 млн грн. Втім, за даними декількох незалежних експертиз, дані вироби не відповідають вимогам IV класу бронежилетів і не можуть належним чином захистити українських воїнів”, - йдеться в повідомленні.

Наразі, за матеріалами СБУ, посадовцю оголошено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань);

ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);

ч. 2 ст. 28 (вчинення кримінального правопорушення групою осіб).

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

Крім того, СБУ проводить слідчі дії щодо інших посадовців у секторі безпеки й оборони, які можуть бути причетними до протиправної діяльності та шкодять держбезпеці. Це комплекс заходів спрямований на зміцнення обороноздатності нашої держави.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Нагадаємо, за даними видання "Дзеркало тижня", Міністерство оборони нібито закуповує харчі для військовослужбовців у двічі-тричі дорожче, ніж у магазинах Києва.

Грудневу угоду з "Актив компані" від імені міністерства підписав Богдан Хмельницький, який фігурував у справі про розкрадання 580 тисяч доларів під час закупівлі військової амуніції.

У Міноборони заявили, що відомості про зміст закупівель послуг харчування, які набули поширення в публічному просторі, розповсюджуються з ознаками навмисних маніпуляцій та вводять в оману.

Президент Володимир Зеленський пообіцяв розібратися із закупівлями для військових.

Міністр оборони Олексій Резніков пояснив ціноутворення і наголосив, що Міноборони купує комплексну послугу з забезпечення харчування. Тобто доставку певного комплекту продуктів до військових частин, а в окремих випадках – і приготування їжі.

24 січня через скандал подав у відставку заступник міністра оборони України В’ячеслав Шаповалов. Було звільнено і Богдана Хмельницького з посади директора департаменту закупівель Міністерства оборони, про що стало відомо 25 січня.