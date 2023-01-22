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Зеленський прокоментував звільнення заступника міністра пообіцяв розібратися із закупівлями для військових

“Цей тиждень буде часом відповідних рішень”.

Зеленський прокоментував звільнення заступника міністра пообіцяв розібратися із закупівлями для військових
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Сьогодні Кабінет міністрів України звільнив з посади заступника міністра, який був викритий співробітниками НАБУ. У правоохоронців є всі можливості, щоб провести розслідування і направити це провадження до суду.

Про це заявив у Telegram президент Володимир Зеленський.

“Я хочу, щоб це було нашим сигналом усім, чиї дії або поведінка порушують принцип справедливості. Звичайно, зараз основна увага – питанням оборони, зовнішній політиці, війні. Але це не означає, що я не бачу і не чую, що говорять у суспільстві на різних рівнях”, – зазначив президент.

Він пообіцяв, що “цей тиждень буде часом відповідних рішень. Уже підготовлених”.

“Не хочу зараз анонсувати, але все це буде справедливо. У кожній ситуації будемо детально розбиратися. Те, що стосується енергетики і закупівель. Те, що стосується відносин між центральною владою і регіонами. Те, що стосується закупівель для військових”, – наголосив президент.

 

Зеленський додав, що суспільство отримає повну інформацію, а держава зробить потужні необхідні кроки.

“І це не щось тимчасове, це реальне реагування. Це те, чого ми всі очікуємо від наших інституцій, від держави”, – наголосив він.

“Я дякую правоохоронцям, які захищають закон і державні інтереси, що забезпечують справедливість! І дякую журналістам, які розбираються з усіма фактами і встановлюють повну картину!” – підсумував Зеленський.

Нагадаємо, за даними видання Zn.ua, Міністерство оборони нібито закуповує харчі для військовослужбовців у двічі-тричі дорожче, ніж у магазинах Києва.

Заступниця голови Комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла заявила, що Комітет викликає на своє засідання керівництво Міністерства оборони через повідомлення у ЗМІ про нібито закупівлі харчів для військових за цінами, які значно вище, ніж у закладах торгівлі.

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