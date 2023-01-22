Конгресмен: США мають надати Україні танки Abrams, щоб додати рішучості Німеччині

Глава комітету із закордонних справ Конгресу США Майкл Маккол заявив про те, що Сполученим Штатам варто повідомити про згоду передати Україні танки Abrams, щоб змусити ФРН і інші країни ухвалити аналогічні рішення.

Про це пише Politico.

За його словами, США мають підштовхнути європейські країни до дій та допомогти Україні уникнути тривалої війни на виснаження, яка стане "нескінченним пролиттям крові без шансів на перемогу".

"Якщо ми оголосимо, що збираємося надати Україні танки Abrams, хоча б один танк, це додасть решті рішучості. Наскільки я розумію, Німеччина чекає, щоб ми взяли на себе ініціативу", – наголосив він.

Рішення США про передачу важкого озброєння може створити "ефект доміно", який підштовхне інші країни Європи передати Україні танки Leopard 2.

"Навіть якщо ми просто скажемо, що збираємося дати Abrams, я думаю, для надання рішучості Німеччині цього буде достатньо", – зазначив Маккол.

Нагадаємо, представник уряду Німеччини заявив, ніколи постачання танків Leopard не було пов'язане з постачанням американських танків Abrams.

Однак цього тижня канцлер Німеччини Олаф Шольц говорив про те, що надання Україні танків Leopard 2 можливе за умови, що Америка поставить еквівалент Abrams зі свого арсеналу.