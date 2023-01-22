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На Миколаївщині готують об'їзд зруйнованого мосту на дорозі до Херсона

Тепер дорогу робитимуть проїзною.

На Миколаївщині готують об'їзд зруйнованого мосту на дорозі до Херсона
Фото: Скрін з відео

У звільненій від російських окупантів Снігурівській громаді облаштовують об'їзд зруйнованого мосту через канал на дорозі, що сполучає Снігурівку та Херсон.

Про це повідомив у Телеграм голова міської військової адміністрації Снігурівки Іван Кухта.

"Об'їзд зруйнованого мосту через магістральний канал готовий. Об'їзд в Херсонському напрямку вже відкритий! Тепер працюємо над тим, щоб підсипати дорогу і зробити її проїзною", - написав Кухта.

Нагадаємо, що у Кочубеївській тергромаді на Херсонщині відкрили тимчасову переправу через річку Інгулець. Її облаштували військовослужбовці 701 полку Державної спеціальної служби транспорту.

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