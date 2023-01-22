На Миколаївщині готують об'їзд зруйнованого мосту на дорозі до Херсона

У звільненій від російських окупантів Снігурівській громаді облаштовують об'їзд зруйнованого мосту через канал на дорозі, що сполучає Снігурівку та Херсон.

Про це повідомив у Телеграм голова міської військової адміністрації Снігурівки Іван Кухта.

"Об'їзд зруйнованого мосту через магістральний канал готовий. Об'їзд в Херсонському напрямку вже відкритий! Тепер працюємо над тим, щоб підсипати дорогу і зробити її проїзною", - написав Кухта.

Нагадаємо, що у Кочубеївській тергромаді на Херсонщині відкрили тимчасову переправу через річку Інгулець. Її облаштували військовослужбовці 701 полку Державної спеціальної служби транспорту.