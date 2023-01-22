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Росія планує на весну великий наступ, - ГУР

Основна активність російської армії розгортатиметься на Донецькому та Луганському напрямках.

Росія планує на весну великий наступ, - ГУР
Фото: EPA/UPG

Російська Федерація планує на весну та початок літа новий великий наступ в Україні.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький, повідомляє Delfi. 

"Весна та початок літа будуть вирішальними у війні. Якщо великий наступ Росії, запланований на цей час, провалиться, це стане крахом Росії та Путіна", - сказав Скібіцький.

Він додав, що на Донецьку та Луганську області чекають важкі та вирішальні бої. 

Водночас полковник ГУР назвав новий напад росіян на Київ через Білорусь малоймовірним, як і активні бойові дії на півдні України, де росіян більше хвилює захист окупованого Криму. 

"Коли весна і початок літа будуть позаду, можливо, ми зможемо почати говорити про закінчення війни", - зазначив Скібіцький.

За його словами, наразі зарано говорити про те, чи війна закінчиться 2023 року. 

"Ми поки що не можемо заглядати далеко, ми повинні пройти перший етап — весну та початок літа. Ми бачимо, до чого веде ця війна: змінилося російське військове керівництво, закінчився перший етап мобілізації, російська армія перегруповується. Наша оцінка проста: основна активність російської армії розгортатиметься на Донецькому та Луганському напрямках", - розповів Скібіцький.

Нагадаємо, що речник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявив, що оцінки про можливість перемогти у війні в 2023 році залишаються незмінними. При цьому Україна має тверезе та адекватне розуміння ситуації та своїх здібностей.  

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