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Вода в річці Десна спала більш ніж на 30 сантиметрів і поступово відходить від будинків, – ОВА

Ситуація контролюється. 

Вода в річці Десна станом на ранок спала більш ніж на 30 сантиметрів. Ситуація під контролем, повідомили в Телеграм Київської обласної військової адміністрації.

"Внаслідок проведених підривних робіт спостерігається зниження рівня води в районах населених пунктів Пухівка, Зазим`я, Рожни Броварського району. Вода поступово відходить від домогосподарств садових товариств, розташованих поблизу", – йдеться у повідомленні.

Учора сапери підірвали крижаний затор, що виник на Десні. Через лід вода в річці піднялася і підтопила будинки в Зазимʼї, Пухівці та Рожнах. 

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