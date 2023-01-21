Було проведене спільне тренування сил і засобів, що виконують завдання у Чорнобильській зоні.

У Київській області провели комплекс тренувальних заходів із протидії повітряному десанту противника, а також знищення розвідувально-диверсійних груп.

Про це командування Об'єднаних сил Збройних сил України повідомляє у Facebook.

Як повідомив командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв, було проведене спільне тренування сил і засобів, що виконують завдання у Чорнобильській зоні.

У навчанні взяли участь підрозділи Збройних сил України, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Служби безпеки України та Національної поліції.

«Командири підрозділів виконували завдання з недопущення захоплення важливого державного об’єкта, застосувавши сили та засоби у відповідності до їх призначення», - заявив Наєв.

Раніше генерал Наєв казав, що у разі збільшення загрози з боку Білорусі військовим командуванням будуть застосовані внутрішні резерви.