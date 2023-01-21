Поляки, українці, литовці та білоруси не згинають спину 
Поляки, українці, литовці та білоруси не згинають спину 
Під час двох служб ПЦУ у Лаврі мали місце спроби провокацій
Під час двох служб ПЦУ у Лаврі мали місце спроби провокацій
У березні 2022 СБУ застрелила співробіника ГУР Кірєєва, який попередив Буданова про початок великої війни, – Wall Street Journal
У березні 2022 СБУ застрелила співробіника ГУР Кірєєва, який попередив Буданова про початок великої війни, – Wall Street Journal
Страшилки від Ілларіонова. А що насправді?
Страшилки від Ілларіонова. А що насправді?
​Шмигаль просить Кличка дати іншу ділянку для військового кладовища замість Лисої Гори
​Шмигаль просить Кличка дати іншу ділянку для військового кладовища замість Лисої Гори
Знайти роботу. Як змінився ринок праці через війну і чого очікувати цього року
Знайти роботу. Як змінився ринок праці через війну і чого очікувати цього року
Рамштайн і танки. Боже, бережи короля!
Рамштайн і танки. Боже, бережи короля!
На засіданні Контактної групи у Рамштайні не ухвалили рішення про передачу танків Україні, – міністр оборони ФРН
На засіданні Контактної групи у Рамштайні не ухвалили рішення про передачу танків Україні, – міністр оборони ФРН
ГоловнаСуспільствоВійна

На Київщині тренувалися протидіяти повітряному десанту

Було проведене спільне тренування сил і засобів, що виконують завдання у Чорнобильській зоні.

На Київщині тренувалися протидіяти повітряному десанту
Фото: Скрін з відео

У Київській області провели комплекс тренувальних заходів із протидії повітряному десанту противника, а також знищення розвідувально-диверсійних груп.

Про це командування Об'єднаних сил Збройних сил України повідомляє у Facebook.

Як повідомив командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв, було проведене спільне тренування сил і засобів, що виконують завдання у Чорнобильській зоні.

У навчанні взяли участь підрозділи Збройних сил України, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Служби безпеки України та Національної поліції.

«Командири підрозділів виконували завдання з недопущення захоплення важливого державного об’єкта, застосувавши сили та засоби у відповідності до їх призначення», - заявив Наєв.

Раніше генерал Наєв казав, що у разі збільшення загрози з боку Білорусі військовим командуванням будуть застосовані внутрішні резерви.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також