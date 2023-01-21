Керівники МЗС країн Балтії закликали Німеччину надати танки Україні

Таке постачання необхідно для того, щоб зупинити російську агресію.

Міністри закордонних справ трьох балтійських країн наголосили, що в питанні відновлення миру в Європі Німеччина несе особливу відповідальність і повинна надати танки Україні.

Керівники МЗС Латвії Едгарc Рінкевичс, Литви Габріелюс Ландсбергіс та Естонії Урмас Рейнсалу у своїх мікроблогах у Twitter від імені усіх трьох країн закликали ФРН погодитися на відправку Україні танків.

"Ми, міністри закордонних справ Латвії, Естонії та Литви, закликаємо Німеччину негайно надати Україні танки Leopard. Це потрібно, щоб зупинити російську агресію, допомогти Україні та швидко відновити мир у Європі. Особливу відповідальність у цьому питанні несе Німеччина як провідна європейська держава", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, що міністр оборони Великої Британії Бен Воллес повідомив, що одна з країн, що експлуатує танки Leopard німецького виробництва, вже офіційно запросила у Берліна дозвіл на постачання важкої бронетехніки Україні.

20 січня речник уряду Німеччини заявив, що Польща може надати Україні танки Leopard без дозволу Берліна.