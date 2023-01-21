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Росіяни накрили вогнем Мирівську громаду Дніпропетровщини

Є руйнування.

Росіяни накрили вогнем Мирівську громаду Дніпропетровщини
Фото ілюстративне
Фото: тг-канал Валентин Резніченко/Дніпропетровська ОДА

Російські окупанти накрили Мирівську громаду Нікопольського району Дніпропетровщини. 

Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

За його словами, з десяток снарядів влучило по селі Вищетарасівка. 

"Людей не зачепило. Є руйнування. Деталі удару з’ясовуються", - додав Резніченко. 

В інших районах області упродовж ночі звучала сирена, та обійшлося без атак.

Нагадаємо, напередодні над Дніпропетровщиною збили російський безпілотник "Мерлін-ВР"

Напередодні росіяни за день обстріляли дві громади на Сумщині.

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