Росіяни накрили вогнем Мирівську громаду Дніпропетровщини

Російські окупанти накрили Мирівську громаду Нікопольського району Дніпропетровщини.

Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За його словами, з десяток снарядів влучило по селі Вищетарасівка.

"Людей не зачепило. Є руйнування. Деталі удару з’ясовуються", - додав Резніченко.

В інших районах області упродовж ночі звучала сирена, та обійшлося без атак.

Нагадаємо, напередодні над Дніпропетровщиною збили російський безпілотник "Мерлін-ВР".

Напередодні росіяни за день обстріляли дві громади на Сумщині.