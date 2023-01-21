Росіяни накрили вогнем Мирівську громаду Дніпропетровщини

Російські окупанти накрили Мирівську громаду Нікопольського району Дніпропетровщини.
Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
За його словами, з десяток снарядів влучило по селі Вищетарасівка.
"Людей не зачепило. Є руйнування. Деталі удару з’ясовуються", - додав Резніченко.
В інших районах області упродовж ночі звучала сирена, та обійшлося без атак.
Нагадаємо, напередодні над Дніпропетровщиною збили російський безпілотник "Мерлін-ВР".
Напередодні росіяни за день обстріляли дві громади на Сумщині.