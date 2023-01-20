У школі на Херсонщині поліцейські знайшли нерозірвані касетні боєприпаси

Сьогодні, 20 січня, в Посад-Покровському Херсонської області на території місцевої школи спеціалізована слідча група виявила не розірвані касетні боєприпаси.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області.

Поліцейські оточили територію, на якій знайшли боєприпаси, та викликали спеціалістів вибухотехників.

Вони оглянули небезпечні предмети та прийняли рішення знищити їх на місці методом контрольованого вибуху.

Поліція закликала громадян не відвідувати зруйновані від ворожих обстрілів будинки та споруди, уникати місць, де проживали російські військові.

Також небезпечно ходити у лісосмуги, поля та інші ділянки, де потенційно можуть знаходитись вибухонебезпечні предмети, нерозірвані снаряди та міни.

Нагадаємо, найбільш небезпечною зі щільності замінування на деокупованій Україні залишається територія Херсонської області та самого обласного центру.