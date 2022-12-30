Найнебезпечнішою зі щільності замінування є територія Херсонщини, – поліція

Загальна площа обстеженої території у деокупованих регіонах перевищує 16,3 тисяч гектарів.

Найбільш небезпечною зі щільності замінування на деукопованій Україні залишається територія Херсонської області та самого обласного центру.

Про це повідомив на брифінгу начальник Департаменту організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування Національної поліції України Олексій Сергєєв.

На сьогодні працівники вибухотехнічної служби здійснили 446 виїздів у Донецькій області, 25 – у Луганській, 131 – у Миколаївській, 1671 – у Харківській та 2274 – у Херсонській.

"Загальна площа обстеженої території у зазначених регіонах перевищує 16,3 тисяч гектарів, а кількість вилучених вибухонебезпечних предметів – 184,4 тисячі”, – повідомив начальник департаменту.