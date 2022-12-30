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Росіяни атакували Київську область "шахедами", працює ППО (оновлено)

Мешканців просять перебувати в укриттях.

Росіяни атакували Київську область "шахедами", працює ППО (оновлено)
Фото: Олексій Кулеба

Вночі 30 грудня російська армія атакувала Київську область безпілотниками.

Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

“Атака дронами. Перебувайте в укриттях та безпечних місцях до завершення сигналу повітряної тривоги”, – йдеться у повідомленні. 

Кулеба закликав мешканців у жодному разі не фіксувати роботу військових.

Оновлення 03:25. Голова обласного управління Нацполіції у Київщині Андрій Нєбитов повідомив, що область атакували "шахедами". Повітряна тривога триває.

Згідно з інформацією Кулеби, у регіоні працюють Сили  протиповітряної оборони ЗСУ.

Нагадаємо, у Києві працюють сили протиповітряної оборони.

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