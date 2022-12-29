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Поліцейські Херсонщини затримали на блокпостах 28 колаборантів та причетних до збройних формувань РФ

Поліція проводить стабілізаційні заходи на деокупованій Херсонщині.

Поліцейські Херсонщини затримали на блокпостах 28 колаборантів та причетних до збройних формувань РФ
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області

На блокпостах Херсонської області представники Сил оборони під час перевірок затримали 28 осіб, які мали причетність до збройних формувань РФ або займались колабораційною діяльністю. 

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області.

На сьогодні на деокупованих територіях Херсонщини діють 27 блокпостів, на яких правоохоронці перевіряють транспортні засоби, аби на підконтрольні території не потрапили зброя, вибухівка, наркотики та інші заборонені предмети. Також відбувається перевірка осіб на предмет можливої співпраці з російськими окупантами.

Правоохоронці затримали 13 осіб, які перебували у розшуку, встановили 8 безвісно зниклих, затримали 9 транспортних засобів, які перебували у розшуку, а також задокументували 4 факти незаконного перевезення зброї. 

Нагадаємо, двом колишнім працівницям податкової служби на Херсонщині заочно повідомили про підозру в державній зраді. Також нещодавно ДБР повідомило про підозру двом інспекторам ДУ "Херсонський слідчий ізолятор", які під час тимчасової окупації Херсону працювали на російських загарбників.

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