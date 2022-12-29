На Львівщині електромережі не витримують навантаження, - ОВА

Очікується, що до кінця цієї доби усі жителі області отримуватимуть живлення відповідно до графіків погодинних відключень.

У Львівській області енергетики технічно забезпечили можливість постачати електроенергію усім споживачам, але мережі не втримують навантаження.

Про це повідомив керівник Львівської ОВА Максим Козицький.

Він зазначив, що тривають ремонтні роботи.

Наразі найскладніша ситуація у Львові та навколишніх громадах, а також у частині Яворівського району.

"Робота не припиняється. Очікуємо, що до кінця цієї доби усі жителі Львівщини отримуватимуть живлення відповідно до графіків погодинних відключень", - додав Козицький.

Нагадаємо, станом на десяту годину ранку 29 грудня 90% мешканців Львова були без електропостачання. Трамваї і тролейбуси не курсували, а критичну інфраструктуру перевели на роботу дизель-генераторів.

Станом на 14:20 все ще було відсутнє електропостачання у Львові та частині Львівської області.