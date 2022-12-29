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Росія здійснила нині не одну, а серію атак на енергосистему України, та цілі не досягла, - Укренерго

Погасити нашу енергосистему не вдалося.

Росія здійснила нині не одну, а серію атак на енергосистему України, та цілі не досягла, - Укренерго
Фото: ua.energy

Росія цієї доби, 29 грудня, здійснила не одну, а серію атак на українську енергосистему.

На цьому наголосив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в етері національного телемарафону.

"...Це була не одна ракетна атака, а по суті серія атак. Все почалося вночі з серії атаки дронами, потім була масована ракетна атака, і потім ще декілька атак системами С-300 по Харківщині та Миколаївщині. Тобто ворог намагався стріляти сьогодні всім, що має, але глобальної цілі не досяг. Система працює", - цитує Кудрицького пресслужба НЕК.

Він зазначив, що після 10 ракетної атаки українська енергосистема відновлюється в плановому режимі.

"Ворогу не вдалося досягти тих цілей, які він очевидно перед собою ставив, погасити нашу енергосистему не вдалося", - зазначив Кудрицький.

Наразі, за словами очільника Укренерго, значна частина генеруючих потужностей в системі відновлена. Також є значні пошкодження мережі та деяких електростанцій.

Поки що складно доставляти електроенергію на Харківщині, Київщині, Одещині, Миколаївщині, Херсонщині та Львівщині.

Нагадаємо, у компанії YASNO заявили, що енергопостачання Києва днями може повернутися до дообстрільного рівня.

На Львівщині станом на 14.20 29 грудня в області та Львові не було світла.

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