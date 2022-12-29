Повітряна тривога тривала з шостої ранку близько п'яти годин.

Уранці 29 грудня Росія почала чергову масовану ракетну атаку. По всій країні працює протиповітряна оборона.

Після нічної атаки дронів-камікадзе ворог атакує Україну з різних напрямків крилатими ракетами повітряного та морського базування з літаків стратегічної авіації та кораблів", – повідомили в Командуванні Повітряних сил.

Повітряну тривогу оголосили о 5:33 спочатку в південних областях, близько 8 ранку вона поширилася на всю країну.

Над Сумською областю сили оборони України збили дві ворожі ракети - з перших, випущених ворогом за ранок.

У Києві уламки збитої російської ракети пошкодили приватну будівлю та авто в Дарницькому районі.

"Працюють сили ППО! Уламками збитої ракети пошкоджена приватна будівля в Дарницькому районі та припаркований поруч автомобіль. Інформація щодо жертв уточнюється", – йдеться у повідомленні КМВА.

Мер міста Віталій Кличко написав, що в столиці було декілька вибухів. Він також повідомив про можливі перебої зі світлом і порадив киянам зробити запас води.

"Ситуація станом на 9:30. Працює ППО! Уламками збитих ракет пошкоджено два приватних будинки в Дарницькому районі. Також пошкоджено промислове підприємство в Голосіївскому районі та дитячий майданчик в Печерському районі”, - йдеться у повідомленні КМВА.

Над Києвом, за попередньою інформацією, під час масованої ракетної атаки 29 грудня збито 15 ракет, повідомив мер міста Віталій Кличко, пізніше додавши, що збита ще одна.

ППО вже спрацювала в Києві, Одеській, Сумській і Полтавській областях.

Над Чорним морем українські військові збили 5 ракет, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

“Збили 3 ракети над морем у нас”, - написав Кім. Пізніше він додав, що було збито ще 2.

Внаслідок масованої ракетної атаки на Україну з ранку 29 грудня в Харкові пролунало кілька вибухів. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

"Ракетна атака на Харків. У місті є серія вибухів. Попередньо – прильоти до Слобідського району. По яких об'єктах били та чи є постраждалі - інформація поки що уточнюється", - зазначив Терехов.

Згодом у Харкові зупинили рух метрополітену.

Мер Львова Андрій Садовий повідомив про вибухи у місті внаслідок масованої ракетної атаки по Україні.

За повідомленням глави Львівської ОВА Максима Козицького, над Львівщиною працює ППО.

Оновлення 9:54. 90% Львова залишилося без світла. Електротранспорт зупинений.

"90% міста - без світла. Чекаємо додаткову інформацію від енергетиків. Трамваї та тролейбуси у місті не курсують. Можуть бути перебої з водопостачанням. Переходимо на роботу дизель-генераторів на об'єктах критичної інфраструктури", - заявив Садовий.

Через атаки росіян частково знеструмлено залізничну інфраструктуру, через що кілька поїздів рухаються із затримкою, повідомляє "Укрзалізниця".

“Внаслідок точкового знеструмлення інфраструктури 5 поїздів “Укрзалізниці” з-поміж 77 прямують із затримкою понад 30 хвилин”, - йдеться у повідомленні.

В Одеській області вранці 29 грудня уламки ракети потрапили в житловий будинок.

Оновлення 10:18. Підрозділами протиповітряної оборони над Одеською областю збито 21 ракету, повідомив голова Одеської ОВА Максима Марченко.

"На жаль, наслідок влучань є пошкодження енергетичної інфраструктури, тому по області відбуваються екстрені відключення електроенергії. Всі служби на місцях і працюють", - зазначив він.

№7/8 Одеса-Головна — Харків +2:37№1/2 Харків — Івано-Франківськ +1:07№129/130 Кременчук — Ворохта +0:39№149/150 Полтава-Південна — Чернівці +0:39№65/66 Умань — Харків +0:37

Київська кільцева електричка — за розкладом.

Зазначається, що усі "Фортеці незламності" на вокзалах мають резервне живлення та захищають людей. Посадка та висадка на поїзди триває через підземні переходи, де це можливо. В разі запізнення через тривогу на свій поїзд, можна з тим же квитком протягом доби доїхати будь-яким іншим рейсом того ж напрямку.

Також повідомляється, що поїзд 38 Запоріжжя-Київ прибув на 20 хвилин пізніше, бо затримався на дільниці Славгород-Синельниково: посеред колії лежали уламки збитого «Шахеда».