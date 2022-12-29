У Харкові призупинили роботу метро

У Харкові вранці 29 грудня через російську масовану ракетну атаку зупинили рух метрополітену.

Про це повідомила пресслужба Харківського метрополітену.

"Тимчасово припинено рух лініями Харківського метрополітену. Приносимо вибачення за тимчасові незручності", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок масованої ракетної атаки на Україну з ранку 29 грудня в Харкові пролунало кілька вибухів. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про чотири прильоти в області. Під прицілом — критична інфраструктура.

ППО спрацювала в Києві, Одеській, Сумській і Полтавській областях. В Києві пролунало кілька вибухів.