У Харкові призупинили роботу метро

У Харкові вранці 29 грудня через російську масовану ракетну атаку зупинили рух метрополітену.
Про це повідомила пресслужба Харківського метрополітену.
"Тимчасово припинено рух лініями Харківського метрополітену. Приносимо вибачення за тимчасові незручності", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок масованої ракетної атаки на Україну з ранку 29 грудня в Харкові пролунало кілька вибухів. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про чотири прильоти в області. Під прицілом — критична інфраструктура.
ППО спрацювала в Києві, Одеській, Сумській і Полтавській областях. В Києві пролунало кілька вибухів.