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У Харкові призупинили роботу метро

Триває повітряна тривога.

У Харкові призупинили роботу метро
Фото: пресслужба Харківського метрополітену

У Харкові вранці 29 грудня через російську масовану ракетну атаку зупинили рух метрополітену.

Про це повідомила пресслужба Харківського метрополітену.

"Тимчасово припинено рух лініями Харківського метрополітену. Приносимо вибачення за тимчасові незручності", - йдеться в повідомленні. 

Внаслідок масованої ракетної атаки на Україну з ранку 29 грудня в Харкові пролунало кілька вибухів. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про чотири прильоти в області. Під прицілом — критична інфраструктура.

ППО спрацювала в Києві, Одеській, Сумській і Полтавській областях. В Києві пролунало кілька вибухів.

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