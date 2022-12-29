Російські сили в Бахмуті, можливо, наближаються до кульмінації, як у Херсоні у серпні, – ISW
Російські сили в Бахмуті, можливо, наближаються до кульмінації, як у Херсоні у серпні, – ISW
Книжковий ринок під час війни: підсумки року і 13 знакових українських новинок
Книжковий ринок під час війни: підсумки року і 13 знакових українських новинок
УПЦ МП відмовилася змінювати назву
УПЦ МП відмовилася змінювати назву
Анастасія Блищик: “Мама Саші не змінила своїх політичних поглядів. Вона надалі підтримує тих, хто вбив її сина”
Анастасія Блищик: “Мама Саші не змінила своїх політичних поглядів. Вона надалі підтримує тих, хто вбив її сина”
Окупанти атакували передмістя Запоріжжя, пошкоджено будівлі (оновлено)
Окупанти атакували передмістя Запоріжжя, пошкоджено будівлі (оновлено)
Ми пройдемо цю зиму, ракети та "шахеди" ворогу не допоможуть. Президент України виступив зі щорічним посланням до Верховної Ради
Ми пройдемо цю зиму, ракети та "шахеди" ворогу не допоможуть. Президент України виступив зі щорічним посланням до Верховної Ради
Виключення РФ з Радбезу ООН не має підтримки, - МЗС Естонії
Виключення РФ з Радбезу ООН не має підтримки, - МЗС Естонії
ЗСУ полонили групу окупантів біля Кремінної
ЗСУ полонили групу окупантів біля Кремінної
ГоловнаСуспільствоВійна

Садовий повідомив про вибухи у Львові. 90% міста без світла

Можуть бути перебої з водопостачанням.

Садовий повідомив про вибухи у Львові. 90% міста без світла
Фото: Львівська міська рада

Мер Львова Андрій Садовий повідомив про вибухи у міста внаслідок масованої ракетної атаки по України з ранку 29 грудня. Про це він написав в телеграмі.

"У Львові чути вибухи. Залишайтесь в укриттях!" - написав Садовий.

Глава Львівської ОВА Максим Козицький повідомив про роботу ППО над Львівською областю.

Оновлення 9:54. 90% міста залишилося без світла. Про це повідомив мер Андрій Садовий. Електротранспорт зупинений.

"90% міста - без світла. Чекаємо додаткову інформацію від енергетиків. Трамваї та тролейбуси у місті не курсують. Можуть бути перебої з водопостачанням. Переходимо на роботу дизель-генераторів на об'єктах критичної інфраструктури", - заявив Садовий.

Нагадаємо, внаслідок ранішньої ракетної атаки вибухи пролунали в Києві і Харкові, в Одеській, Полтавській, Сумській  області спрацювало ППО.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також