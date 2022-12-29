Садовий повідомив про вибухи у Львові. 90% міста без світла

Можуть бути перебої з водопостачанням.

Мер Львова Андрій Садовий повідомив про вибухи у міста внаслідок масованої ракетної атаки по України з ранку 29 грудня. Про це він написав в телеграмі.

"У Львові чути вибухи. Залишайтесь в укриттях!" - написав Садовий.

Глава Львівської ОВА Максим Козицький повідомив про роботу ППО над Львівською областю.

Оновлення 9:54. 90% міста залишилося без світла. Про це повідомив мер Андрій Садовий. Електротранспорт зупинений.

"90% міста - без світла. Чекаємо додаткову інформацію від енергетиків. Трамваї та тролейбуси у місті не курсують. Можуть бути перебої з водопостачанням. Переходимо на роботу дизель-генераторів на об'єктах критичної інфраструктури", - заявив Садовий.

Нагадаємо, внаслідок ранішньої ракетної атаки вибухи пролунали в Києві і Харкові, в Одеській, Полтавській, Сумській області спрацювало ППО.