Книжковий ринок під час війни: підсумки року і 13 знакових українських новинок
Книжковий ринок під час війни: підсумки року і 13 знакових українських новинок
Окупанти атакували передмістя Запоріжжя, пошкоджено будівлі (оновлено)
Окупанти атакували передмістя Запоріжжя, пошкоджено будівлі (оновлено)
УПЦ МП відмовилася змінювати назву
УПЦ МП відмовилася змінювати назву
Анастасія Блищик: “Мама Саші не змінила своїх політичних поглядів. Вона надалі підтримує тих, хто вбив її сина”
Анастасія Блищик: “Мама Саші не змінила своїх політичних поглядів. Вона надалі підтримує тих, хто вбив її сина”
Виключення РФ з Радбезу ООН не має підтримки, - МЗС Естонії
Виключення РФ з Радбезу ООН не має підтримки, - МЗС Естонії
ЗСУ полонили групу окупантів біля Кремінної
ЗСУ полонили групу окупантів біля Кремінної
Російські сили в Бахмуті, можливо, наближаються до кульмінації, як у Херсоні у серпні, – ISW
Російські сили в Бахмуті, можливо, наближаються до кульмінації, як у Херсоні у серпні, – ISW
Ми пройдемо цю зиму, ракети та "шахеди" ворогу не допоможуть. Президент України виступив зі щорічним посланням до Верховної Ради
Ми пройдемо цю зиму, ракети та "шахеди" ворогу не допоможуть. Президент України виступив зі щорічним посланням до Верховної Ради
ГоловнаСуспільствоВійна

У Київській області теж спрацювала протиповітряна оборона

Мешканців закликали перебувати в укриттях до кінця тривоги. 

У Київській області теж спрацювала протиповітряна оборона
Ілюстративне фото
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces

У Київській області під час масованої російської атаки ракетами спрацювала протиповітряна оборона. Про це повідомив голова ОВА Олексій Кулеба.

"В області працює ППО. До відбою залишайтеся в укриттях. Дбайте про свою безпеку. У жодному разі нічого не фотографуйте та не викладайте в соцмережі – не допомагайте ворогу", – закликав він.

Вибух від роботи ППО відбувся і в Києві, ворожу ракету також збили в Сумській області. За даними Повітряних сил, після нічної атаки дронів-камікадзе ворог атакує Україну з різних напрямків крилатими ракетами повітряного та морського базування з літаків стратегічної авіації та кораблів. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також