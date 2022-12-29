У Київській області теж спрацювала протиповітряна оборона

У Київській області під час масованої російської атаки ракетами спрацювала протиповітряна оборона. Про це повідомив голова ОВА Олексій Кулеба.

"В області працює ППО. До відбою залишайтеся в укриттях. Дбайте про свою безпеку. У жодному разі нічого не фотографуйте та не викладайте в соцмережі – не допомагайте ворогу", – закликав він.

Вибух від роботи ППО відбувся і в Києві, ворожу ракету також збили в Сумській області. За даними Повітряних сил, після нічної атаки дронів-камікадзе ворог атакує Україну з різних напрямків крилатими ракетами повітряного та морського базування з літаків стратегічної авіації та кораблів.