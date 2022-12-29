​Ворог тричі за ніч обстріляв Дніпропетровщину з важкої артилерії

Побита багатоповерхівка, кілька приватних будинків і кілька ліній електропередачі.

Росіяни атакували Дніпропетровську область дронами-камікадзе та важкою артилерією.

Про це повідомив голова військової адміністрації Дніпропетровської області Валентин Резніченко

"Наші захисники неба збили усі баражуючі боєприпаси, які ворог скерував на Дніпропетровщину. А це були п’ять "Шахедів. Нікопольщину російські окупаційні війська тричі накрили вогнем з важкої артилерії. Смертоносні снаряди прилетіли у сам Нікополь та Марганецьку громаду", - написав він у Telegram.

Унаслідок обстрілів побита багатоповерхівка, кілька приватних будинків і кілька ліній електропередачі.

Минулося без постраждалих.

"Ще до світанку сирена знову попередила про небезпеку. Загроза ударів триває. Перебувайте у безпечних місцях. Бережіть себе", - наголосив Резніченко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Дніпропетровщина і Миколаївщина очікують на атаку Росії "шахедами".