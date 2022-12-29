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Окупанти планують запровадити “піший режим” у пропускному пункті у Василівці

Він має "запрацювати" у січні.

Окупанти планують запровадити “піший режим” у пропускному пункті у Василівці
Фото: скріншот

Окупанти планують з 15 січня запровадити “піший режим” у пропускному пункті у місті Василівка Запорізької області.

Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

“Тобто перетин на транспорті буде заборонено. Відтак окупанти фактично продовжать перешкоджати виїзду на вільні території, й натомість проводити примусову “евакуацію” до РФ”, – йдеться у повідомленні.

У Центрі нагадують, що до жовтня українці виїжджали з ТОТ в порядку живої черги, проходивши перевірку на блокпостах. Тоді, в середньому за добу виїжджало близько 2 тис. осіб. 

Проте росіяни потім вели перепустки для виїзду, які фактично є дозволами на виїзд. З того часу кількість людей, яким дозволили залишити регіон зменшилася в рази. І якщо в жовтні ця цифра становила близько 800 людей в тиждень, то в листопаді стільки росіяни випустили за місяць. 

У грудні окупанти ж закрили пропускний пункт.

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