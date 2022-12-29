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Унаслідок обстрілів росіян загинула староста села Веселе на Херсонщині, – Хлань

Жінка померла у лікарні обласного центру.

Унаслідок обстрілів росіян загинула староста села Веселе на Херсонщині, – Хлань
Сергій Хлань
Фото: Анна Стешенко

Внаслідок обстрілів росіян тяжкі поранення отримала староста Веселого Бериславського району Херсонщини Людмила Аннас. 

Про це повідомив радник голова Херсонської ОВА Сергій Хлань.

“На жаль, врятувати її так і не вдалось – жінка померла в лікарні Херсона”, – написав він у соцмережі Facebook.

Хлань додавє, що з певних мікрорайонів міста евакуація стає ще доречнішою, особливо потерпають Антонівка і Острів. 

Але попри все у своїх домівках залишається велика кількість людей”, – підкреслив радник.

Нагадаємо, російські окупаційні війська у вівторок, 27 грудня, обстріляли пологовий будинок у Херсоні.

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