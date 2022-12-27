При обстрілах ніхто не постраждав.

Російські окупаційні війська сьогодні, 27 грудня, обстріляли пологовий будинок у Херсоні.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

“Сьогодні у цьому пологовому народилося двоє немовлят. Один з малюків з'явився на світ за кілька хвилин до того, як стіни пологового були зруйновані російськими снарядами”, - написав Ляшко.

Він додав, що росіяни точно знали, куди цілять, а українські лікарні і пологові будинки кожного дня стають мішенями для російських ракет та снарядів.

Ляшко зазначив, що цього разу а ні малюки, а ні породіллі, а ні працівники лікарні не постраждали.

Фото: Віктор Ляшко

Фото: Віктор Ляшко

Фото: Віктор Ляшко

Нагадаємо, сьогодні вдень, 27 грудня, у Херсоні російські війська обстріляли з артилерії підприємство критичної інфраструктури.