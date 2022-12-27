У Міноборони пояснили, як рахують втрати росіян і чому неможливо встановити точні цифри
У Міноборони пояснили, як рахують втрати росіян і чому неможливо встановити точні цифри
Федерація замість Союзу. Як Єльцин обдурив ООН, а Росія незаконно стала членом Радбезу
Федерація замість Союзу. Як Єльцин обдурив ООН, а Росія незаконно стала членом Радбезу
Нова амбасадорка України до Болгарії не має дипломатичного досвіду, - Українська правда
Нова амбасадорка України до Болгарії не має дипломатичного досвіду, - Українська правда
Анастасія Блищик: “Мама Саші не змінила своїх політичних поглядів. Вона надалі підтримує тих, хто вбив її сина”
Анастасія Блищик: “Мама Саші не змінила своїх політичних поглядів. Вона надалі підтримує тих, хто вбив її сина”
На території Росії під час виконання бойового завдання загинули чотири українські захисники
На території Росії під час виконання бойового завдання загинули чотири українські захисники
З 1 січня УПЦ МП не пускатимуть в Успенський собор і Трапезну церкву Києво-Печерської Лаври
З 1 січня УПЦ МП не пускатимуть в Успенський собор і Трапезну церкву Києво-Печерської Лаври
КСУ визнав правомірним перейменування УПЦ МП
КСУ визнав правомірним перейменування УПЦ МП
Лавров оголосив Україні ультиматум: здайте території або “армія РФ вирішить це питання”
Лавров оголосив Україні ультиматум: здайте території або “армія РФ вирішить це питання”
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни обстріляли пологовий будинок у Херсоні

При обстрілах ніхто не постраждав.

Російські окупаційні війська сьогодні, 27 грудня, обстріляли пологовий будинок у Херсоні.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко

“Сьогодні у цьому пологовому народилося двоє немовлят. Один з малюків з'явився на світ за кілька хвилин до того, як стіни пологового були зруйновані російськими снарядами”, - написав Ляшко.

Він додав, що росіяни точно знали, куди цілять, а українські лікарні і пологові будинки кожного дня стають мішенями для російських ракет та снарядів.

Ляшко зазначив, що цього разу а ні малюки, а ні породіллі, а ні працівники лікарні не постраждали.

Фото: Віктор Ляшко

Фото: Віктор Ляшко

Фото: Віктор Ляшко

Нагадаємо, сьогодні вдень, 27 грудня, у Херсоні російські війська обстріляли з артилерії підприємство критичної інфраструктури. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також