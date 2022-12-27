На Харківщині ексгумували тіло загиблого під час деокупації чоловіка

Співробітники поліції ексгумували тіло чоловіка, який загинув під час бойових дій з деокупації с. Петропавлівка Куп’янського району Харківської області.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

Зазначається, що 47-річний чоловік отримав смертельне вогнепальне поранення на власному подвір’ї 2 жовтня.

Загиблого чоловіка поховали на місцевому кладовищі.

Тіло чоловіка після ексгумації направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

Раніше повідомлялося, що працівники поліції ексгумували тіло чоловіка, який отримав смертельні осколкові поранення від російського обстрілу Харківщини.