Із 25 грудня на Київщині комендантська година також діятиме щодня з 23:00 по 5:00
Із 25 грудня на Київщині комендантська година також діятиме щодня з 23:00 по 5:00
З 1 січня УПЦ МП не пускатимуть в Успенський собор і Трапезну церкву Києво-Печерської Лаври
З 1 січня УПЦ МП не пускатимуть в Успенський собор і Трапезну церкву Києво-Печерської Лаври
Анастасія Блищик: “Мама Саші не змінила своїх політичних поглядів. Вона надалі підтримує тих, хто вбив її сина”
Анастасія Блищик: “Мама Саші не змінила своїх політичних поглядів. Вона надалі підтримує тих, хто вбив її сина”
Росія готується до масованого удару по Україні, Сили оборони готові, – Гуменюк
Росія готується до масованого удару по Україні, Сили оборони готові, – Гуменюк
Лавров оголосив Україні ультиматум: здайте території або “армія РФ вирішить це питання”
Лавров оголосив Україні ультиматум: здайте території або “армія РФ вирішить це питання”
Намісник Києво-Печерської Лаври заявив, ще через тиждень в УПЦ (МП) завершується термін оренди двох соборів
Намісник Києво-Печерської Лаври заявив, ще через тиждень в УПЦ (МП) завершується термін оренди двох соборів
Федерація замість Союзу. Як Єльцин обдурив ООН, а Росія незаконно стала членом Радбезу
Федерація замість Союзу. Як Єльцин обдурив ООН, а Росія незаконно стала членом Радбезу
Нова амбасадорка України до Болгарії не має дипломатичного досвіду, - Українська правда
Нова амбасадорка України до Болгарії не має дипломатичного досвіду, - Українська правда
ГоловнаСуспільствоВійна

На Харківщині ексгумували тіло загиблого під час деокупації чоловіка

Чоловік отримав смертельне вогнепальне поранення на власному подвір’ї.

На Харківщині ексгумували тіло загиблого під час деокупації чоловіка
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

Співробітники поліції ексгумували тіло чоловіка, який загинув під час бойових дій з деокупації с. Петропавлівка Куп’янського району Харківської області

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області. 

Зазначається, що 47-річний чоловік отримав смертельне вогнепальне поранення на власному подвір’ї 2 жовтня.

Загиблого чоловіка поховали на місцевому кладовищі.

Тіло чоловіка після ексгумації направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

Раніше повідомлялося, що працівники поліції ексгумували тіло чоловіка, який отримав смертельні осколкові поранення від російського обстрілу Харківщини.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також