У Білорусі не виявлено створення наступального угруповання, - ДПСУ

Прикордонники наразі не фіксують створення у Білорусі наступального угруповання, яке було б готове вторгнутися на українську територію.

Про це на брифінгу повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, інформує УП.

"Ситуація на білоруському напрямку залишається повністю контрольованою, хоч є дещо напруженою, особливо в інформаційному полі. Білорусь, на жаль, не припиняє підтримувати Росію у війні, яку вона розв'язала проти нашої держави. Білорусь та Росія постійно нагнітають ситуацію, роблячи такий акцент на цьому напрямку. Водночас створення необхідного наступального угруповання, яке б було готове на даний момент здійснити вторгнення в Україну з цього напрямку, наразі не відмічається", - сказав він.

Демченко запевнив, що підрозділи Державної прикордонної служби України та інші складові Сил оборони готові до розвитку ситуації в будь-якому варіанті.

Нагадаємо, що керівник ГУР Кирило Буданов заявив, що наразі немає розвідданих про неминучу загрозу вторгнення з Білорусі, хоча повністю таку можливість виключати не можна.

За даними інституту ISW, Росія з жовтня готувала умови для вторгнення на північ України і наступ на Київ. Для цього відбулося часткове нарощування військових потужностей у Білорусі та посилення відповідної інформаційної кампанії.

Раніше в Генштабі ЗСУ заявляли, що наступ на Київ не виключають, але ознак підготовки Росії до нього немає.

Днями у Раді нацбезпеки США повідомили, що не виявили ознак підготовки наступу російських військ на українську столицю.