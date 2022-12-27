Шмигаль: На всі соціальні виплати спрямували близько 800 млрд грн

Пррем'єр зазначив, що попри війну, цього року держава виконувала всі свої соціальні зобов’язання перед українцями.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль наголосви, що попри війну держава виконала всі свої соціальні зобов’язання перед громадянами у 2022 році.

Про це він заявив під час засідання уряду.

"Цього року держава виконувала всі свої соціальні зобов’язання перед українцями. Зробили майже неможливе. У надскладних умовах бойових дій, в окупації, під час обстрілів мирних міст і сіл. На всі соціальні виплати спрямували близько 800 млрд грн", - сказав Шмигаль.

Він додав, що держава здійснила всі заплановані на 2022 рік підвищення виплат. Так, провели індексацію, зокрема - вперше проіндексували військові пенсії.

"Успішно реалізуємо ініційовану президентом Володимиром Зеленським програму підтримки пенсіонерів віком 80+. У жовтні додаткову допомогу почали отримувати люди, яким виповнилося 70 років. Загалом виплатили пенсій на понад 575 млрд грн. Лише в грудні перераховано пенсій на 51,4 млрд грн", - додав Шмигаль.

Також він повідомив, що в Україні створили систему централізованого нарахування виплат. Це дало змогу платити допомоги, субсидії та пільги людям, які перебували на території ведення бойових дій і в окупації. Таким чином, охопили виплатами понад 5 млн сімей.

Нагадаєм, у січні-вересні 2022 року на соцвиплати було спрямовано понад 300 млрд гривень.