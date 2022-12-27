Росія готується до масованого удару по Україні, Сили оборони готові, – Гуменюк
Росія готується до масованого удару по Україні, Сили оборони готові, – Гуменюк
Нова амбасадорка України до Болгарії не має дипломатичного досвіду, - Українська правда
Нова амбасадорка України до Болгарії не має дипломатичного досвіду, - Українська правда
З 1 січня УПЦ МП не пускатимуть в Успенський собор і Трапезну церкву Києво-Печерської Лаври
З 1 січня УПЦ МП не пускатимуть в Успенський собор і Трапезну церкву Києво-Печерської Лаври
Готланд наш! Навіщо росіянам шведський острів і чому вони вважають його своїм
Готланд наш! Навіщо росіянам шведський острів і чому вони вважають його своїм
Анастасія Блищик: “Мама Саші не змінила своїх політичних поглядів. Вона надалі підтримує тих, хто вбив її сина”
Анастасія Блищик: “Мама Саші не змінила своїх політичних поглядів. Вона надалі підтримує тих, хто вбив її сина”
Із 25 грудня на Київщині комендантська година також діятиме щодня з 23:00 по 5:00
Із 25 грудня на Київщині комендантська година також діятиме щодня з 23:00 по 5:00
Лавров оголосив Україні ультиматум: здайте території або “армія РФ вирішить це питання”
Лавров оголосив Україні ультиматум: здайте території або “армія РФ вирішить це питання”
Намісник Києво-Печерської Лаври заявив, ще через тиждень в УПЦ (МП) завершується термін оренди двох соборів
Намісник Києво-Печерської Лаври заявив, ще через тиждень в УПЦ (МП) завершується термін оренди двох соборів
ГоловнаСуспільствоВійна

​На Миколаївщині в районі села Коблеве вибухнула морська міна, яку прибило до берега

На щастя, обійшлося без потерпілих.

​На Миколаївщині в районі села Коблеве вибухнула морська міна, яку прибило до берега
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

На Миколаївщині в районі села Коблеве вибухнула морська міна, яку прибило до берега.

Про це повідомив начальник поліції Миколаївської області Сергій Шайхет у телеграмі.

"Ворожу міну виявили поліцейські сьогодні у Коблевому. До берега її прибило через шторм, і вона вибухнула. На щастя, обійшлося без потерпілих", - написав він

Шайхет додав, що таких небезпечних предметів дуже багато, тому треба бути пильними та не наражати себе та своїх близьких на небезпеку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на узбережжя Миколаївщини море винесло якірну міну.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також