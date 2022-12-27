На щастя, обійшлося без потерпілих.

На Миколаївщині в районі села Коблеве вибухнула морська міна, яку прибило до берега.

Про це повідомив начальник поліції Миколаївської області Сергій Шайхет у телеграмі.

"Ворожу міну виявили поліцейські сьогодні у Коблевому. До берега її прибило через шторм, і вона вибухнула. На щастя, обійшлося без потерпілих", - написав він

Шайхет додав, що таких небезпечних предметів дуже багато, тому треба бути пильними та не наражати себе та своїх близьких на небезпеку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на узбережжя Миколаївщини море винесло якірну міну.