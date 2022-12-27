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​Нардеп Камельчук не зазначив у декларації квартиру в центрі Києва, йому повідомлено про підозру

Також він не зазначив непогашене кредитне зобов'язання перед на загальну суму понад 48,8 тис. доларів.

​Нардеп Камельчук не зазначив у декларації квартиру в центрі Києва, йому повідомлено про підозру
Юрій Камельчук
Фото: galinfo

Антикорупційні органи України повідомили про підозру у навмисному внесенні недостовірних відомостей до щорічної декларації народному депутату Юрію Камельчуку.

Про це повыдомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

"27 грудня 2022 року на виконання доручення керівника САП прокурор за участю детектива НАБУ повідомив про підозру чинному народному депутату за ч. 1 ст. 366-2 КК України (у редакції закону України від 04.12.2020 №1074-ІХ) - умисне внесення завідомо недостовірних відомостей до щорічної декларації за 2020 рік", - йдеться у повідомленні.

За інформацією прокуратури, встановлено, що у декларації за 2020 рік нардеп не зазначив квартиру на столичному Печерську вартістю понад 3,6 млн грн, яка перебувала в оренді з жовтня 2019 року до жовтня 2021 року для проживання в Києві.

Також він не зазначив непогашене кредитне зобов'язання перед банківською установою на загальну суму понад 48,8 тис. доларів.

"Зважаючи на те, що кредитна заборгованість перевищувала 50 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, ці відомості підлягали обов'язковому внесенню до декларації", - зазначається в повідомленні.

Розслідування розпочато за матеріалами НАЗК.

У САП не називають ім'я народного депутата, але, як стало відомо агентству "Інтерфакс-Україна", йдеться про Юрія Камельчука з фракції "Слуга народу".

Нагадаємо,

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