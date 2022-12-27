Путін не готовий до переговорів про закінчення війни, - Антоніо Таяні

Антоніо Таяні вважає, що слова Путіна розходяться з діями.

Глава МЗС Італії Антоніо Таяні висловив сумнів у готовності президента РФ Володимира Путіна вести переговори про завершення війни. Антоніо Таяні вважає, що слова Путіна розходяться з діями. Путін заявляє, що хоче розпочати переговори щодо мирного врегулювання, але факти говорять нам "ні".

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на інтерв’ю Антоніо Таяні газеті La Stampa.

"Якби ця готовність була правдивою і щирою, я вважаю, що не було б цього обстрілу напередодні Різдва. За словами Путіна не слідують факти", – сказав Таяні.

За його словами, підтвердженням реальної готовності російського керівництва до діалогу могло б стати рішення щодо Запорізької АЕС. Але таких сигналів поки не надходило.

Він також підтвердив, що Італія продовжить надсилати зброю Україні.

Нагадаємо, прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні має намір приїхати до України на початку наступного року. Візит може відбутися у січні-лютому.