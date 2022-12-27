​З лютого Євросоюз надав Україні 77 тис. тонн допомоги, – Урсула фон дер Ляєн

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про те, що з лютого Європейській Союз надіслав в Україну понад 77 000 тонн допомоги.

Про це президентка Єврокомісії написала у Twitter.

“З лютого ЄС поставив в Україну понад 77 000 тонн необхідної допомоги. Вона включає життєво важливі поставки, таки як медикаменти, продовольство, обладнання для тимчасового притулку, а також протипожежні машини та мобільні госпіталі”, – йдеться у повідомленні.

Since February, 🇪🇺 has shipped over 77,000 tonnes of in-kind assistance to 🇺🇦



This includes life-saving supplies such as medicine, food, shelter items.



As well as fire-fighting vehicles and mobile hospitals.



Europe's solidarity with Ukraine is only growing stronger. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 27, 2022

Голова Єврокомісії додала, що “солідарність Європи з Україною стає лише сильнішою”.

Нагадаємо, ЄС офіційно затвердив макрофінансову допомогу для України на наступний рік у розмірі 18 млрд євро.