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​З лютого Євросоюз надав Україні 77 тис. тонн допомоги, – Урсула фон дер Ляєн

Допомога включає медикаменти, продовольство, протипожежні машини, мобільні госпіталі тощо.

​З лютого Євросоюз надав Україні 77 тис. тонн допомоги, – Урсула фон дер Ляєн
Урсула фон дер Ляєн
Фото: Денис Шмигаль у ТГ

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про те, що з лютого Європейській Союз надіслав в Україну понад 77 000 тонн допомоги.

Про це президентка Єврокомісії написала у Twitter.

“З лютого ЄС поставив в Україну понад 77 000 тонн необхідної допомоги. Вона включає життєво важливі поставки, таки як медикаменти, продовольство, обладнання для тимчасового притулку, а також протипожежні машини та мобільні госпіталі”, – йдеться у повідомленні.

Голова Єврокомісії додала, що “солідарність Європи з Україною стає лише сильнішою”.

 

Нагадаємо, ЄС офіційно затвердив макрофінансову допомогу для України на наступний рік у розмірі 18 млрд євро.

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