​У Херсоні повністю відновили газопостачання

Станом на ранок 27 грудня у Херсоні повністю відновлене газопостачання.

Про це повідомляє у Telegram Херсонська міська рада.

Згідно з повідомленням, електропостачання в місті відновлене на 83%, водопостачання – на 92%, опалення – на 76%.

“У Херсоні тривають роботи з відновлення критичної інфраструктури територіальної громади. Відновлюється газо-, водо-, теплопостачання, а також водовідведення. Газопостачання повністю відновлено у м. Херсон, смт Антонівка, с-ще Молодіжне, смт Зеленівка, с. Богданівка, с. Петрівка, с-ще Сонячне, смт Наддніпрянське, с-ще Інженерне, смт Комишани, с-ще Зимівник, с-ще Благовіщенське, с-ще Приозерне, с. Степанівка, Садове, Придніпрянське”, – поінформували у міській раді.

До електропостачання підключено 119 500 точок обліку, що становить 83% від всіх споживачів. Централізоване водопостачання відновлено у всіх районах міста на 92%. Мікрорайони Карантинний острів та Корабел, а також Антонівка залишаються без централізованого водопостачання.

Окрім того, теплопостачання міста відновлено на 76%, працює 30 котелень із 37 котелень. 865 житлових будинків під'єднали до тепла.

Раніше повідомлялося, що 80% жителів Херсона мають воду у домівках, 70% – опалення.