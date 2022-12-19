80% жителів Херсона мають воду у домівках, 70% – опалення

Через ворожі обстріли вода і опалення періодично зникають у різних районах міста.

У звільненому Херсоні вода є у 80% жителів міста, вода – у 75%. З минулого тижня без теплопостачання лишаються район “Корабел”, через постійні російські обстріли вирішити проблему не вдається.

Про це на брифінгу в Медіацентрі Україна заявила начальниця Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова.

“Що стосується теплопостачання, то на 75% теплом забезпечене наше місто…”, – розповіла Лугова.

За її словами, ворог обстрілює теплові підстанції, є влучення, і тоді будинки у різних районах міста залишаються без тепла. Фахівці лагодять, але ворог продовжує влучати, оскільки за місяці окупації росіяни вивчили критичну інфраструктуру міста, вони знають де що розташовано і яким чином влучати.

Лугова розповіла, що з минулого тижня без теплопостачання залишився мікрорайон “Корабел”, довелося злити воду, оскільки немає можливості підкачати технічною водою теплову підстанцію. Це можна зробити тільки з Дніпра, проте ця територія під постійним ворожим обстрілом.

“Там залишилося населення – 7-8 тисяч, це густонаселений район…27 високоповерхових будинків. Однак люди можуть обігрітися у “пунктах незламності”, також їм пропонують евакуюватися”, – зазначила вона.

Водою забезпечені 80% міста. Через обстріли залишається без водопостачання район Острова. Також без води район Антонівка, але за підтримки генераторів воду там намагаються качати з артезіанських свердловин.

“Проте ситуація дуже напружена, тому що Антонівка постійно під пресуванням ворога – там б’ють і снайпери, і танки”, – зазначила чиновниця.

Що стосується електрозабезпечення, то близько 90% осель у місті зі світлом. Світло зникає після ворожих влучень, на місце виїздять ремонтні бригади. Проте є ділянки, де найближчим часом неможливо відновити електропостачання через постійний обстріл, тому тисячі людей там знаходяться без світла.

Нагадаємо, від 50 до 120 людей щодня виїжджають з Херсона.