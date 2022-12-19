На Софійській площі у Києві засвітили “Ялинку незламності”

“У дітей має бути свято попри намагання росіян позбавити українців Різдва і Нового року".

У День Святого Миколая засвітили “Ялинку незламності” на Софійській площі у Києві.

Про це повідомив у Telegram столичний мер Віталій Кличко.

“Цього року було багато дискусій – чи варто ставити ялинку. Зважаючи на те, що ми живемо в умовах воєнного стану, обстрілів та відключень електроенергії. Але, я вважаю, що ми ухвалили правильне рішення. Ялинка повинна бути! В наших дітей має бути свято! Попри всі намагання російських варварів позбавити українців радості Різдва то Нового року”, – зауважив мер.

Фото: Віталій Кличко у Telegram

Кличко додав, що цього року формат святкувань інший, а ялинка не така велика, як завжди.

“12 метрів замість 31-го, як минулого року. І назвали ми її “Ялинкою незламності”. Я переконаний, що саме бажання миру і перемоги загадують українці сьогодні – в свято Миколая-Чудотворця. І воно обов‘язково здійсниться! Віримо в Україну! Віримо в ЗСУ”, – сказав міський голова.

Нагадаємо, у Харкові новорічну ялинку поставили в метро.