У Харкові новорічну ялинку поставили в метро

У метро також відбудуться новорічні заходи для дітей.

Фото: Скріншот з відео на сторінці Ігоря Терехова

Новорічну ялинку заввишки 5,5 метра було встановлено в середу, 7 грудня, у Харкові на ст. метро "Університет".

Про це в ефірі телемарафону повідомив міський голова Ігор Терехов, інформує Інтерфакс-Україна.

"Триває війна, і встановлювати ялинку на майдані Свободи, як ми це робили завжди, недоречно. Тому ми встановили її у метрополітені. Це безпечно", - сказав Терехов.

За його словами, у метро відбудуться новорічні заходи для дітей та невеликий концерт. Вхід на них буде безкоштовним.

Нагадаємо, що у центрі Києва на Новий рік буде встановлена штучна "ялинка незламності". Водночас масових розважальних заходів не буде.

Рішення про встановлення головної ялинки в Києві ухвалювали після консультацій із силами оборони.