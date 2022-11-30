У Києві на Софійському майдані встановлять "ялинку незламності", – Кличко

У центрі Києва на Новий рік буде встановлена штучна "ялинка незламності". Водночас масових розважальних заходів не буде.

Про це у Телеграм написав мер Києва Віталій Кличко.

"Друзі! У столиці цього року встановимо таку символічну ялинку незламності. Головна ялинка країни буде штучною, 12 метрів у висоту, прикрашена енергозберігаючими гірляндами, які світитимуться від генератора", – написав мер.

Неподалік від генератора працюватимуть точки для підзарядки телефонів та інших гаджетів. Після свят бізнес, який надає генератор та забезпечить його роботу, обіцяє передати цей генератор військовим.

"Встановимо головну ялинку, як і зазвичай, на Софійській площі. Місто не витрачатиме коштів, новорічну красуню та прикраси для неї надасть бізнес та меценати. Ялинка буде оздоблена прикрасами минулих років. 1000 іграшок, а саме кулі синього та жовтого кольорів, а також 500 білих голубів надасть компанія «Глобал Декор». Верхівку ялинки прикрашатиме герб України. Нижня частина ялинки буде оформлена стендами з прапорами країн, які допомагають Києву впоратися з викликами та наслідками війни", – додав Кличко.

За його словами, масових розважальних заходів, фудкортів, ярмарків, атракціонів на Софійській площі не буде.

Нагадаємо, що всього від початку 2022 року працівники столичних комунальних підприємств висадили 4 750 дерев та 53 тис. кущів.