Поліція Києва опублікувала номери телефонів, за якими з нею можна звʼязатися без стільникового звʼязку

Поліція Києва опублікувала додаткові номери телефонів, за якими з правоохоронцями можна звʼязатися без стільникового звʼязку. Ці номери цілодобово підключені до Інтернету.

Подзвонити за ними можна у разі наявності Wi-Fi і додаткові WhatsApp, Viber та Telegram. Номери оприлюднені на сторінці поліції Києва в фейсбук.

Чергова частина Голосіївського управління поліції - (063) 425-43-99 (Telegram), (067) 650-50-15 (WhatsApp, Viber)

Чергова частина Дарницького управління поліції - (073) 572-70-02 (WhatsApp, Telegram, Viber)

Чергова частина Деснянського управління поліції - (095) 322-05-58 (WhatsApp, Telegram, Viber)

Чергова частина Дніпровського управління поліції – (067) 650-69-23 (WhatsApp, Telegram, Viber)

Чергова частина Оболонського управління поліції - (067) 124-19-49 (WhatsApp, Telegram, Viber)

Чергова частина Подільського управління поліції - (063) 431-73-74 (WhatsApp, Telegram, Viber)

Чергова частина Печерського управління поліції - (067) 639-28-35 (WhatsApp Telegram, Viber)

Чергова частина Святошинського управління поліції - (098) 734-06-46 (WhatsApp, Telegram, Viber)

Чергова частина Солом’янського управління поліції - (068) 742-32-53 (WhatsApp, Telegram, Viber)

Чергова частина Шевченківського управління поліції - (067) 650-69-24 (WhatsApp, Telegram,Viber)

Чергова частина відділу поліції на станціях залізничного транспорту - (067) 639-28-80 (WhatsApp, Telegram,Viber)

Чергова частина управління поліції в Метрополітені - (096) 490-16-98 (WhatsApp, Telegram, Viber)

Чергова частина відділу поліції в річковому порту Київ – (068) 833-72-83 (WhatsApp, Telegram, Viber)

Нагадаємо, що після масованих російських ударів по обʼєктах інфраструктури через відключення електроенергії місцями зникав стільниковий звʼязок.