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Поліція Києва опублікувала номери телефонів, за якими з нею можна звʼязатися без стільникового звʼязку

Поліція Києва опублікувала номери телефонів, за якими з нею можна звʼязатися без стільникового звʼязку
Фото: поліція Києва

Поліція Києва опублікувала додаткові номери телефонів, за якими з правоохоронцями можна звʼязатися без стільникового звʼязку. Ці номери цілодобово підключені до Інтернету.

Подзвонити за ними можна у разі наявності Wi-Fi і додаткові WhatsApp, Viber та Telegram. Номери оприлюднені на сторінці поліції Києва в фейсбук

  • Чергова частина Голосіївського управління поліції - (063) 425-43-99 (Telegram), (067) 650-50-15 (WhatsApp, Viber)
  • Чергова частина Дарницького управління поліції - (073) 572-70-02  (WhatsApp, Telegram, Viber)
  • Чергова частина Деснянського управління поліції - (095) 322-05-58  (WhatsApp, Telegram, Viber)
  • Чергова частина Дніпровського управління поліції – (067) 650-69-23 (WhatsApp, Telegram, Viber)
  • Чергова частина Оболонського управління поліції  - (067) 124-19-49 (WhatsApp, Telegram, Viber)
  • Чергова частина Подільського управління поліції - (063) 431-73-74 (WhatsApp, Telegram, Viber)
  • Чергова частина Печерського управління поліції - (067) 639-28-35 (WhatsApp Telegram, Viber)
  • Чергова частина Святошинського управління поліції - (098) 734-06-46 (WhatsApp, Telegram, Viber)
  • Чергова частина Солом’янського управління поліції - (068) 742-32-53 (WhatsApp, Telegram, Viber)
  • Чергова частина Шевченківського управління поліції - (067) 650-69-24 (WhatsApp, Telegram,Viber)
  • Чергова частина відділу поліції на станціях залізничного транспорту - (067) 639-28-80 (WhatsApp, Telegram,Viber)
  • Чергова частина управління поліції в Метрополітені - (096) 490-16-98 (WhatsApp, Telegram, Viber)
  • Чергова частина відділу поліції в річковому порту Київ – (068) 833-72-83 (WhatsApp, Telegram, Viber)

Нагадаємо, що після масованих російських ударів по обʼєктах інфраструктури через відключення електроенергії місцями зникав стільниковий звʼязок. 

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