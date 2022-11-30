У свої квартира загинула 70-річна жителька, на вулиці отримав поранення ще один чоловік.

Російські окупанти вкотре обстріляли Херсон. Під вогонь потрапило середмістя.

Про це повідомив керівник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

В результаті загинула 70-річна жителька. Жінка перебувала у своїй квартирі в момент ворожого обстрілу.

Отримав поранення 64-річний херсонець. Він перебував на вулиці, коли там почали падати російські снаряди. Наразі чоловік отримує допомогу від медиків.

За словами Янушевича, від російських обстрілів пошкоджено декілька житлових будинків та медичні заклади. Також снаряди влучили у газогін.

Фото: Telegram/Ярослав Янушевич

Фото: Telegram/Ярослав Янушевич

Нагадаємо, вранці 30 листопада росармія обстріляла в Херсоні художній музей імені Олексія Шовкуненка. А 29 листопада під обстріли потрапила обласна лікарня.