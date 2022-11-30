Смерть полковника Макея
Смерть полковника Макея
У Ладижині на Вінниччині - надзвичайна ситуація воєнного характеру
У Ладижині на Вінниччині - надзвичайна ситуація воєнного характеру
Обшуки в Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП: знайшли паспорт РФ у митрополита і 17-го річного хлопця в ліжку архімандрита
Обшуки в Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП: знайшли паспорт РФ у митрополита і 17-го річного хлопця в ліжку архімандрита
​Як припинити відставати від РФ у галузі безпілотників?
​Як припинити відставати від РФ у галузі безпілотників?
29 листопада в Дніпрі припиняється рух електротранспорту, - Філатов
29 листопада в Дніпрі припиняється рух електротранспорту, - Філатов
189 днів полону військової медикині та що було до і після. Історія Олени Кривцової
189 днів полону військової медикині та що було до і після. Історія Олени Кривцової
Керівника Тульчинської єпархії УПЦ (МП) Іонафана, якого підозрюють за чотирма статтями, оперуватимуть через проблеми з серцем
Керівника Тульчинської єпархії УПЦ (МП) Іонафана, якого підозрюють за чотирма статтями, оперуватимуть через проблеми з серцем
Празький саміт НАТО: балтійське розширення, кампанія в Іраку, умиротворення Путіна, провокація проти України
Празький саміт НАТО: балтійське розширення, кампанія в Іраку, умиротворення Путіна, провокація проти України
ГоловнаЕкономікаДержава

​Фонд держмайна провів 107 аукціонів з приватизації та хоче збільшити розмір гарантійного внеску

18 інвесторів відмовилися сплачувати виграшні ставки.

Фонд державного майна з моменту відновлення малої приватизації провів 107 аукціонів з приватизації.

Про це повідомили в пресслужбі ФМУ.

У державну скарбницю надійшов майже мільярд гривень. При цьому 18 учасників аукціонів відмовилися сплачувати виграшні ставки. Через це бюджет недоотримує понад пів мільярда гривень.

У ФМУ зазначили, що наразі відповідальні інвестори поки не змогли викупити державне майно та розвивати бізнес.

"Щоб усунути подібні махінації в майбутньому, наша команда розробила необхідні законодавчі зміни, тож незабаром подібний "економічний тероризм" залишиться в минулому. Законопроект №8236, який збільшує розмір гарантійного внеску, вже зареєстрований у парламенті", - зазначили у Фонді держмайна.

Нагадаємо, раніше Кабмін схвалив постанову, яка дозволить з 1 вересня активізувати малу приватизацію. Для цього скорочують терміни проведення повторних аукціонів, а також процес передачі їхнього майна переможцю.

У липні Верховна Рада ухвалила новий закон про приватизацію. Ці зміни дозволили КМУ об’єднувати об’єкти приватизації в пули. Якщо об’єкт не продадуть з першого разу, його стартову ціну зможуть знизити на 50%.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також