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Із 1 вересня має активізуватися мала приватизація, Кабмін ухвалив відповідну постанову

Скорочують терміни проведення повторних аукціонів і процес передачі їхнього майна переможцю.

Із 1 вересня має активізуватися мала приватизація, Кабмін ухвалив відповідну постанову
Фото: kmu.gov.ua

Кабмін схвалив постанову, яка дозволить з 1 вересня активізувати малу приватизацію.

Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Він зазначив, що для цього скорочують терміни проведення повторних аукціонів, а також процес передачі їхнього майна переможцю. 

"Об’єкти будуть приватизуватися одразу з необхідними документами. Покращується методика визначення вартості, що дасть змогу забезпечити справедливу ціну і пришвидшить процес проведення аукціонів. При цьому принцип прозорості та відкритості залишаються ключовими", пояснив Шмигаль.

За словами прем'єра, приватизація державного майна - один із ключових пунктів роботи КМУ.

Крім цього, уряд планує зосередити зусилля на нарощуванні експорту та "новій логістиці". У планах - продовження реалізації програми грантів для бізнесу єРобота, стимулювання попиту на українську продукцію, максимальна диджиталізація всіх процесів у взаємодії держави та бізнесу, а також розвиток індустріальних парків і проведення опалювального сезону.

Нагадаємо, раніше голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомляв, що Фонду Держмайна передадуть 420 держпідприємств, з них ліквідують 354, а 66 передадуть на малу приватизацію

Наприкінці липня Верховна Рада ухвалила новий закон про приватизацію. Ці зміни дозволять Кабміну об’єднувати об’єкти приватизації в пули. Якщо об’єкт не продадуть з першого разу, його стартову ціну зможуть знизити на 50%.

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