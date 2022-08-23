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Затриманому в Чернівцях зраднику повідомили про підозру - здавав росіянам координати корпусів добробатів і ЗСУ

ФСБ РФ завербувало зловмисника ще у 2017-му.

Українцю, якого затримали в Чернівцях, бо передавав росіянам координати корпусів добровольчих батальйонів та ЗСУ, повідомили про підозру в державній зраді.

Про це йдеться на сайті Чернівецької обласної прокуратури.

Як з'ясувало слідство, зловмисника завербував ще в лютому 2017 року працівник ФСБ РФ. Українець на той час перебував у Росії. Він погодився на співпрацю. З того часу аж до січня 2021-го систематично передав ФСБшнику звіти і фотографії про місця розташування добровольчих батальйонів та військовослужбовців Збройних Сил України.

"Особи спілкувалися у забороненій російській соцмережі та через один з месенджерів. Також встановлено, що з лютого по травень 2022 року, перебуваючи у Єгипті, заручившись підтримкою проросійськи налаштованого жителя Чернігівщини, підозрюваний продовжував інформувати РФ про ситуацію в Україні. Він передавав своєму куратору інформацію про місця розташування шкіл та дитячих садочків на території Чернігівської області, а також місця дислокації військовослужбовців ЗСУ", - розповіли в прокуратурі.

Затримали зрадника в червні у Чернівцях за підозрою у незаконній розвідувальній діяльності на користь терористичної організації. Наразі зловмисник перебуває під вартою.

Фото: Чернівецька обласна прокуратура

Нагадаємо, напередодні працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру в державній зраді заступниці начальника відділу з організаційно-штатної роботи Департаменту з питань виконання покарань Міністерства юстиції та начальниці одного із відділів "Дар’ївської виправної колонії №10".

Того ж дня стало відомо, що у Запорізькій області нейтралізували агентурну групу російського ГРУ, яка збирала дані про дислокацію та переміщення Сил оборони України на півдні.

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