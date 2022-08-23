​БЕБ заявило про припинення спроби махінацій з ПДВ на 840 млн гривень

"Найгірша ситуація у Львівської області, де більш ніж половина заяв на відшкодування ПДВ може бути неправомірною".

Завдяки превентивним заходам співробітників Бюро економічної безпеки, службові особи 30 суб’єктів господарювання подали уточнюючі розрахунки та зменшили заявлену до відшкодування суму в розмірі 837 млн грн.

Про це повідомила пресслужба БЕБ.

Аналітики досліджували господарські операції компаній, які претендували на відшкодування ПДВ з бюджету. У результаті викрили кілька компаній, які мали на меті отримати неправомірне відшкодування ПДВ.

Детективи оглянули складські приміщення згаданих компаній та встановили, що залишки товару фактично відсутні. Їх реалізували раніше за готівку та не відобразили в податковій та фінансовій звітностях.

Бюро направили до Державної податкової служби рекомендації щодо проведення перевірок з питань достовірності нарахування сум бюджетного відшкодування ПДВ.

"Необґрунтоване відшкодування ПДВ в розмірі 837 млн грн упереджено. Використання бізнесом таких схем призводить до вимивання коштів з державного бюджету, а діяльність таких компаній здійснюється в сірій зоні або в тіні. Одне із завдань БЕБ - це максимальна мінімізація тіньового сектору економіки. БЕБ, у першу чергу, - аналітичний орган, робота детектива керована аналітикою. Це дозволяє упереджувати порушення без перешкоджання діяльності легального бізнесу”, - зазначив заступник Директора БЕБ Олександр Кучеренко.

За останні три місяці, співробітники БЕБ проаналізували діяльність понад 5000 суб’єктів господарської діяльності. Серед них встановлено 148 компаній, які сформували суми від’ємного значення податкового кредиту за рахунок товарних залишків, імпортованих впродовж 2021 року, що викликало підозру в правомірності заявлених сум у фахівців БЕБ.

"Найгірша ситуація спостерігається у Львівської області, де більш ніж половина заяв на відшкодування ПДВ може бути неправомірною", - зазначили в БЕБ.

Нагадаємо, раніше БЕБ піймало підприємство на ухиленні від сплати податків, а вийшло на власника-росіянина.