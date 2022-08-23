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У Бєлгородській області Росії сталося "самозаймання" боєприпасів, - росЗМІ

Влада регіону пояснила займання "ефектом лінзи" та спекою.

У Бєлгородській області Росії сталося "самозаймання" боєприпасів, - росЗМІ
Ілюстративне фото
Фото: Подслушано Белгород

У Бєлгородській області Росії сталося самозаймання боєприпасів. В одному з населених пунктів оголосили евакуацію жителів.

Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на заяву губернатора регіону В'ячеслава Гладкова.

За його словами, пожежа сталася через спекотну погоду, оскільки "стався ефект лінзи".

"У результаті гарячої погоди, спрацював ефект лінзи, в районі села Тімоново відбулося самозаймання боєприпасів, які ще не встигли знешкодити сапери. Пострадалих немає, але для забезпечення безпеки жителів головної частини жителів Валуйського округу був організований підвіз і розміщення в санаторії «Червона Поляна», – написав Гладков у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, у квітні в Бєлгороді за 40 км від українського кордону горіла нафтобаза, а також в області спалахнув склад боєприпасів.

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